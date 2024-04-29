«Спартак» обратился к болельщикам после дерби с «Локомотивом»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после поединка с «Локомотивом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Московское дерби завершилось результативной победой «красно-белых» со счетом 3:2.

«Спасибо вам за этот день, «красно-белые», - говорится в публикации столичного клуба.

После 26 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 42 балла и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Этот поединок состоится 5 мая.