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Федотов прокомментировал спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики»

29 Апреля 2024 • 07:38 Комментировать (1)

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал спорный гол форварда Кирилла Глебов во встрече с калининградской «Балтикой» (1:3) в рамках 26-го тура Премьер-лиги.

«Только специальный повтор может определить этот гол. Мы недавно были свидетелями «эль класико», где ни один из повторов не дал чёткой оценки. Если были бы сомнения, то гол не засчитали бы», - передает слова специалиста пресс-служба «армейского» клуба.

После 26 туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 38 баллами находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Что касается «Балтики», то калининградский коллектив набрал 26 очков и поднялся на 14-е место.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Yustas201a
29 Апреля 2024 в 08:56
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