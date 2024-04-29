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Губерниев оценил дерби «Спартак» - «Локомотив»

29 Апреля 2024 • 07:24 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о прошедшем поединке между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 26-го тура чемпионата России. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Матч весёлый и безалаберный! «Локомотиву» надо что-то делать, два забиваешь, но для ничьей этого не хватает…» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

После 26 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 42 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Что касается, «железнодорожников», то подопечные Михаила Галактионова с 41 очком находятся на пятой позиции.

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