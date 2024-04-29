Аршавин рассказал, как похорошел «Спартак» после ухода Абаскаля

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении московского «Спартака» под руководством Владимира Слишковича, исполняющего обязанности главного тренера команды.
«Спартак» при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают. Все футболисты стали играть лучше», - поделился мнением Аршавин в эфире программы «Все на Матч».
В рамках 26-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Локомотив». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 3:2. После этого успеха команда Слишковича набрала 42 балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице.
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