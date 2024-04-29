В «Пари НН» высказались об отставке Юрана

Давид Мелик-Гусейнов, занимающий пост гендиректора «Пари НН», высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды.
«Поговорил с Сергеем Николаевичем. И как бы нам не хотелось, но пришло время сказать спасибо. Нет никаких скандалов и упрёков. Есть дружеские отношения. Они и останутся», - говорится в публикации руководителя в социальных сетях.
В последнем матче под руководством Юрана нижегородская команда выезде была разгромлена грозненским «Ахматом» со счетом 1:5. После 26 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 28 баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице.
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