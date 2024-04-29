Игнашевич: «Хотелось бы спасибо сказать ребятам за этот футбол, за эту работу»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Очевидно, вы в перерыве какие-то слова нашли для своих ребят, потому что «Балтика» на вторую половину вышла другой командой, немного более агрессивной, мобилизованной. Как подбадривали, куда направили?

- Не соглашусь с вами. Мы и первый тайм хороший провели, и второй. Хотелось бы спасибо сказать ребятам за этот футбол, за эту работу. Подарили радость нашим болельщикам. Я думаю, что и ребята счастливы, и болельщики счастливы.

- Иван Остойич в центре атаки. Что за эксперимент, как вы к этому пришли?

- Знаете нашу ситуацию? Гузина и Фамейе выбыли, Кузьмин пропускает. У Ивана есть небольшой опыт игры на этой позиции, поэтому будем периодически пробовать его.

- Более положительные моменты в этом матче - что больше всего понравилось помимо голов? Содержание? Какие-то развития атакующие?

- Мне понравилось то, что мы подарили праздник нашим болельщикам, потому что ради них мы играем. Для нас главное, чтобы болельщик сегодня довольный ушел и счастливый. Поэтому поздравляю еще раз ребят и болельщиков.

- Есть информация, что мы Фамейе в этом сезоне больше не увидим. Это правда?

- Да, к сожалению, консервативно не получается его вылечить, поэтому, скорее всего, да.