Федотов: «Мы сознательно шли на какие-то вещи по составу»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Если отмотать игру назад, сделали бы что-нибудь по-другому? Установка, план на игру, состав, замены?

- У нас тут были свои причины. Мы сознательно шли на какие-то вещи по составу. Это нормальное явление, но тем не менее. Хорошо складывающийся матч, где мы не доиграли там пару моментов, был один шикарный эпизод стопроцентный, где мы не реализовали этот эпизод. И, конечно, глупейший пенальти, который нам спутал карты.

- Это соперник был настолько хорош, или все-таки что-то не получилось глобально в игре команды?

- Мы отмечали перед игрой, смотрели не первый матч, много анализировали, соперник заряжен, у него стоит серьезная задача сохранения прописки. Поэтому недооценки соперника здесь не было. Мы сражались, где-то, может быть, немножко не хватало чуть спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее, чуть-чуть раньше времени мы рискнули и пропустили второй мяч.

- Как считаете, сделанные вами замены игру усилили или особо ничего не поменялось? Заболотный, Обляков вышли.

- Соперник стал играть по счету, естественно, использовать пространство в быстрых атаках. Хотя хорошо комбинировали, наверное, немного не хватало в завершении, вот этой точной передачи. По крайней мере мы завладели инициативой, хотя опять же скажу, что соперник закрылся и сел в позиционную оборону. Это естественно. Здесь мы уже пытались, раскачивали, были предпосылки, все-таки мы забили этот свой гол. Но на большее не хватило времени.