Названо условие, при котором Макарчук покинет «Сочи»

Крайний защитник «Сочи» Артём Макарчук может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 28-летний футболист покинет «Сочи», если команда Роберта Морено не сможет по итогам сезона сохранить прописку в элитном дивизионе. Отметим, что уже сейчас к Макарчуку есть интерес со стороны нескольких команд Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт Макарчука с южанами истекает в конце июня 2024 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.