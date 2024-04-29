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Названо условие, при котором Макарчук покинет «Сочи» эксклюзив

29 Апреля 2024 • 00:05 Комментировать
Сочи
...
Факел
1 2.00 X 3.30 2 4.00
Через 16 ч. 35 мин.

Крайний защитник «Сочи» Артём Макарчук может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 28-летний футболист покинет «Сочи», если команда Роберта Морено не сможет по итогам сезона сохранить прописку в элитном дивизионе. Отметим, что уже сейчас к Макарчуку есть интерес со стороны нескольких команд Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Контракт Макарчука с южанами истекает в конце июня 2024 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

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