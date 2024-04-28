Данила Козлов: «Сыграл сегодня выше среднего, на своём уровне»

Лучший футболист встречи «Балтика» - ЦСКА Данила Козлов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Во всех голах приняли участие, голевую отдали, две предголевые, если по-хоккейному говорить. Оцените свою игру по пятибалльной шкале и игру команды в целом.

- В первую очередь всех поздравляю с победой, это очень важная победа для Калининграда и команды. Что касается моей игры, мне ее тяжело оценить. Я считаю, что сыграл сегодня выше среднего, на своем уровне. Безусловно, мог бы еще лучше, но однозначно, эта игра идет в актив. Какую-то оценку не могу поставить, а общекомандная оценка максимальная. Сегодня все было классно.

- Глядя на вашу игру, видно, как вы прогрессируете и получаете удовольствие от своих действий. На сегодняшний день можно сказать, что находитесь в своей команде и ее нашли?

- Я могу точно сказать, что «Балтика» - та команда, благодаря которой я прогрессирую. Абсолютно каждый человек в команде, что касается тренеров и игроков, они мне помогают стать лучше. Поэтому я очень рад, что сюда попал. Наверное, да, это моя команда.