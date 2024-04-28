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​Юран больше не является тренером «Пари НН», сообщило руководство клуба

28 Апреля 2024 • 23:53 Комментировать

Сергей Юран подал в отставку, и она принята руководством клуба. Об  этом общественности сообщил генеральный директор клуба из Нижнего Новгорода - Давид Мелик-Гусейнов. Сделал это он с дежурными словами благодарности тренеру:

- Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» — принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана. От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН», - заявил Мелик-Гусейнов.

Сейчас «Пари НН» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре ей предстоит сыграть с бывшим игровым клубом Юрана - московским «Спартаком».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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