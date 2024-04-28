Раскрыта информация о планах московского «Динамо» на вингера команды Муми Нгамалё.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», столичный клуб планирует продлить трудовой договор с 29-летним футболистом из Камеруна.

Напомним, Нгамалё защищает цвета «бело-голубых» с сентября 2022 года. В текущей кампании игрок появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.

Действующий контракт Нгамалё с «Динамо» истекает в конце нынешнего сезона. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость камерунца в 3,5 миллиона евро.