Тарханов: «Динамо» снова включилось в борьбу за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионство.

Напомним, 28 апреля подопечные Марцела Лички одолели дома «Зенит», забив один единственный мяч во второй тайме.

«В какой‑то момент «Динамо» вроде бы упустило шанс побороться за золото, а теперь они снова включились в эту борьбу. Готово ли оно к этой борьбе? Почему нет?» — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на второй строчке «Краснодара» на два очка, а от лидирующего «Зенита» — на три. Стоит сказать, что у «быков» есть игра в запасе.