ЦСКА снова проиграл — у «армейцев» одна победа в шести матчах РПЛ

Московский ЦСКА уступил на выезде калининградской «Балтике» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:3.

Данный проигрыш стал для ЦСКА вторым в трех последних матчах чемпионата России. Отметим, что в шести минувших встречах подопечные Владимира Федотова смогли одержать всего одну победу.

В настоящий момент ЦСКА находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 38 очков. Отставание «красно-синих» от призовой тройки составляет уже девять баллов.

2 мая ЦСКА примет дома «Зенит» в первом финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Старт поединка — в 19:15 по мск.