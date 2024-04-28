«Балтика» одержала три домашних победы подряд в РПЛ

28 апреля «Балтика» принимала на своём поле ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой «Балтики» с крупным счетом 3:1.

Для подопечных Сергея Игнашевича данная победа стала третьей подряд в домашних стенах в РПЛ. Стоит сказать, что в общем «Балтика» не проигрывает дома уже на протяжении четырех встреч.

На данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке калининградского коллектива 26 набранных очков.

В следующем туре РПЛ «Балтика» встретится на выезде с «Уралом». Игра пройдет 6 мая. Начало поединка запланировано на 15:45 по мск.