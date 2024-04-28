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Привет с пенальти от Бистровича и гол-фантом Заболотного: «Балтика» Игнашевича грохнула ЦСКА со вкусом

28 Апреля 2024 • 23:26 Комментировать
Балтика
3:1
ЦСКА Москва
окончен

В заключительном воскресном матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» сыграла с ЦСКА. По московскому времени начали в 21:30 (на самом деле на несколько минут позже). Калининградское время отстаёт на один час.

Протокол игры  
Балтика3:1ЦСКА Москва
(1:0) Бистрович Кристиян50'  
(2:0) Фернандес Алекс II77'  
(3:0) Капленко Кирилл86'  
  90'Глебов Кирилл (3:1)
Латышонок Евгений  90'Андраде Кевин  40'Жиров АлександрЛуна ДиегоКовалёв Юрий 78' (Остойич Иван ( 78') Козлов Данила СергеевичБистрович КристиянФернандес Роберто II 54' (Рыбчинский Дмитрий ( 54'  59') Лисакович Виталий 67' (Капленко Кирилл ( 67') Энрикес Анхело 79' (Радмановац Никола ( 79') Фернандес Алекс II 80' (Аванесян Тигран ( 80')
Запасные: Гассама НатанЛазарев ВладиславБориско МаксимОсипов АлександрКоновалов ИванМаляров КириллПряхин Сергей
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьМойзес РобертоЛукин Матвей 63' (Заболотный Антон ( 63') Келлвен Дуглас 63' (Агапов Илья ( 63') Зделар СашаКисляк Матвей 63' (Обляков Иван ( 63') Гайич Милан III  60'Чалов ФёдорМусаев Тамерлан  54'Давила Виктор 80' (Глебов Кирилл ( 80'  83')
Запасные: Рядно МихаилРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедШайхутдинов ВладимирНабабкин КириллТороп ВладиславМендес Виктор
28 апреля. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

«Балтика» и ЦСКА встречались в уходящем апреле уже третий раз. Предыдущие два свидания у них были в рамках Кубка. В полуфинале Пути РПЛ этого турнира калининградцы проиграли дома 0:1 и в гостях 0:2.

В предыдущих трёх матчах чемпионата «Балтика» набрала шесть очков. Это значит, что две победы и одна ничья. Разгром «Ахмата» 7:1, вырванная дома виктория над «Крыльями Советов» и гостевое поражение от «Краснодара» с разницей в один мяч.

А ЦСКА набрал лишь два очка на данном отрезке Премьер-лиги. Нескучные 3:3 с «Локомотивом», домашний проигрыш «Ахмату» с двумя удалениями и скучные 0:0 со «Спартаком». На «Балтику» бан остался у Роши, а Файзуллаев уехал в молодёжную сборную Узбекистана.

Мусаев вернулся в старт «красно-синих» после дерби с «красно-белыми». Всё-таки против своего бывшего клуба играл Тамерлан. Второй раз подряд в основе вышел Чалов. Рядом с ними Давила. В полузащите гостей для кого-то неожиданно затесался молодой Кисляк.

Что бросалось в глаза, так это то, что ЦСКА стремился доводить свои атаки именно до ударов. Гайич, Чалов, Давила прикладывались из-за пределов штрафной и в створ не попадали. Попытку Мусаева заблокировали, а Дивеев пробил головой в руки Латышонка.

У «Балтики» было до перерыва раза в три меньше ударов. Жиров из-за пределов штрафной пробил мимо правого угла. Лисакович через себя не попал в ворота. Гости перед перерывом имели ещё шанс, когда Давила с передачи Келлвена не переиграл Акинфеева.

Начало второго тайма принесло «Балтике» первый забитый гол против ЦСКА с мая 1998 года. Келлвен на грани своей штрафной площади уронил Роберто Фернандеса. Главный арбитр Ян Бобровский поставил пенальти и убедился в своей правоте от видеоассистентов.

Это был первый одиннадцатиметровый, который «Балтика» исполняла в текущем чемпионате. Бистрович, арендованный калининградским клубом как раз у ЦСКА, пробил с точки в правый угол на средней высоте. Акинфеев упал куда надо, но не дотянулся (1:0).

В середине тайма Алекс Фернандес выскочил по центру на рандеву с Акинфеевым и пробил в голкипера. К тому времени Федотов уже успел выпустить на тройную замену Агапова, Заболотного и Облякова. О ротации можно говорить вечно.

ЦСКА стал давить. Или пытаться давить. Потому как поражение не входило в планы «красно-синих». Но Мусаев бил головой мимо створа, а Гайич ударом в ближний угол не заставлял врасплох Латышонка. Тогда как «Балтика» упражнялась в контратаках.

Данила Козлов оттачивал навыки диспетчера. То по левому полуфлангу выведет Энрикеса, который пробьёт рядом с дальней штангой. То по центру снабдит мячом Алекса Фернандеса, а тот упакует сферу чётко в правый угол (2:0).

Федотов бросит в бой 18-летнего Глебова, и тот заработает себе жёлтую карточку за симуляцию в чужой штрафной. Ну а «Балтика» не будет стесняться и доведёт счёт до крупного. Капленко из-за пределов штрафной с рикошетом от Дивеева поразит также правый угол (3:0).

Заболотный боком через себя послал мяч в руки Латышонка. Потом Антон головой пробил после подачи с левого фланга, и Латышонок вроде отразил мяч с ленточки, однако ВАР зафиксировал гол, усмотрев где-то полное пересечение мячом ленточки (3:1). Ой, спорно…

ЦСКА в кризисе, это факт. На четыре очка «армейцы» отстают от идущего четвёртым «Спартака». Будут концентрироваться на Кубке. А «Балтика» отправила в зону прямого вылета «Урал», который в понедельник сразится в гостях с «Рубином».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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