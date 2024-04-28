«Балтика» добилась разгромного перевеса в матче с ЦСКА

Что-то невероятное творится в Калининграде. «Балтика» из зоны вылета уже громит ЦСКА, традиционного фаворита любого сезона Премьер-лиги. Если первый тайм закончился нулями, то в начале второй 45-й минутки Кристиян Бистрович реализовал пенальти. Алекс Фернандес удвоил счет ближе к концу матча, а вскоре счет вовсе стал 3:0. Тигран Аванесян на правом краю штрафной сыграл в центр, Кирилл Капленко в касание пробил и попал в правый угол ворот рикошетом от защитника гостей.

У столичного коллектива уже просто не остается времени уйти от поражения. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.