Бояринцев: Не могу понять, почему Пиняев так редко бьёт с левой

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в дерби с «красно-белыми».

Эксперт считает, что Пиняев хорошо смотрелся в первой половине поединка. При этом Бояринцев признался, что не понимает, почему Пиняев редко наносит удары со своей левой.

«Почему-то перекладывает мяч под правую и ищет партнеров по команде, когда можно было бы ударить левой», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний Пиняев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет пять результативных передач.