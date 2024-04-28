Тюкавин не стал отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб

Константин Тюкавин, форвард «Динамо», отказался отвечать на вопрос о своём возможном отъезде в зарубежный клуб.

В воскресенье «Динамо» у себя дома одержало победу над «Зенитом», Тюкавин стал автором единственного гола в этой встрече. Нападающий забил в пятом матче подряд за «Динамо».

- Готов ли я уехать в Европу? Следующий вопрос, - цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Столичный клуб благодаря победе над петербургской командой сократил отставание от первого места до трёх баллов, в активе коллектива Марцела Лички 47 баллов. Лидирует «Зенит», набравший в 26 турах 50 очков.