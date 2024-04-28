Игнатов: «Спартак» не разделяет по важности чемпионат и Кубок

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, является ли сейчас Кубок России приоритетом для команды.

«Так не разделяем, от каждой игры отталкиваемся. В чемпионате стремимся как можно выше быть», — приводит слова Игнатова Legalbet.

На данный момент «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счете 42 набранных очка. Отметим, что в Кубке России столичный клуб добрался до полуфинала Пути регионов.

1 мая подопечные Владимира Слишковича в гостевом матче с «Динамо» определят финалиста Пути регионов. Старт поединка запланирован на 18:00 по московскому времени.