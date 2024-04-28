Дьяков – о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Для меня удивление такой крупный счёт»

Виталий Дьяков, ранее выступавший за «Ростов», дал свой комментарий о матче 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Локомотив».

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:2.

- Счёт удивил, я говорил, что не будет много голов, а тут пять штук накидали. Для меня удивление крупный счёт, - цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

«Красно-белые» имеют в своей копилке 42 очка и теперь располагаются на четвёртом месте в таблице чемпионата, «Локомотив» опустился на пятую строчку, у «железнодорожников» на один балл меньше.

«Спартак» 5 мая отправится в гости в Нижний Новгород, где встретится с «Пари НН». «Локомотив» днём позже дома примет «Ростов».