«Балтика» повела в матче с ЦСКА, забив с пенальти

В заключительном субботнем матче 26-го тура Премьер-лиги «Балтика» играет против ЦСКА. После ничейного первого тайма был открыт счёт. Роберто Фернандес ворвался в штрафную гостей и был уронен на газон - 11-метровый, без сомнений. Кристиян Бистрович подошел к мячу и пробил в правый верхний угол ворот, и Игорь Акинфеев не дотянулся.

«Балтика» повела со счетом 1:0 и в случае победы наконец-то сможет покинуть зону вылета, оттеснив туда «Урал». ЦСКА - седьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.