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«Балтика» впервые за 26 лет забила ЦСКА

28 Апреля 2024 • 22:45 Комментировать
Балтика
3:1
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.25 2 2.40
2-й тайм

В эти минуты «Балтика» принимает на своём поле ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России.

На данный момент коллектив из Калининграда ведет в счете – 1:0. Автором единственного гола стал экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович, который успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, переиграв Игоря Акинфеева. Стоит сказать, что данный мяч стал для «Балтики» первым за последние 26 лет в матчах с ЦСКА. Последний раз «Балтика» забивала «армейцам» в 1998 году.

Следить за ходом событий в матче «Балтика» - ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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