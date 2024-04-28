«Балтика» впервые за 26 лет забила ЦСКА

В эти минуты «Балтика» принимает на своём поле ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России.

На данный момент коллектив из Калининграда ведет в счете – 1:0. Автором единственного гола стал экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович, который успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, переиграв Игоря Акинфеева. Стоит сказать, что данный мяч стал для «Балтики» первым за последние 26 лет в матчах с ЦСКА. Последний раз «Балтика» забивала «армейцам» в 1998 году.

Следить за ходом событий в матче «Балтика» - ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.