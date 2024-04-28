Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием о нестабильной результативности клуба в минувших встречах.

«Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили. А когда забиваем и выигрываем, это хорошо», — заявил Игнатов Legalbet.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть ассистов.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 42 очка после 26 сыгранных матчей.

1 мая «красно-белые» встретятся на выезде с «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России Пути регионов, начало — в 18:00 по мск.