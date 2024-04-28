Валерий Овчинников считает, что Слишкович хочет стать главным тренером «Спартака»

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников дал свой комментарий о выступлении «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

Напомним, в воскресенье «красно-белые» на своём поле победили в дерби «Локомотив», встреча завершилась со счётом 3:2. Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда был уволен испанец Гильермо Абасклаь.

- Результат, в первую очередь, нужен Слишковичу. Я предполагаю, что у него есть тайная мысль стать главным. В «Спартаке» такое частенько происходит, что помощники возглавляют команду, - цитирует Овчинникова Betonmobile.ru.

«Спартак» благодаря победе в дерби поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице. 5 мая в рамках 27-го тура РПЛ «красно-белые» на выезде встретятся с «Пари НН».