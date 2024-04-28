Аршавин: «Шансы «Краснодара» на чемпионство сильно повысятся в случае победы над «Крыльями Советов»

Андрей Аршавин, в прошлом футболист «Зенита», оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после сегодняшней осечки «Зенита» в Москве.

Напомним, 28 апреля петербургская команда в гостях играла с «Динамо» и уступила со счётом 0:1. Теперь коллектив Сергея Семака может лишиться первого места – это произойдёт в том случае, если в понедельник «Краснодара» в гостях сможет набрать три очка в матче с «Крыльями Советов».

- После двух поражений «Зенита» интрига возобновилась. При том, что у «Краснодара» достаточно лёгкий календарь. Если они завтра победят, то их шансы на чемпионство сильно повысятся, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».