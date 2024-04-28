Нино: «Зенит» провёл достойный матч»

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал поражение от московского «Динамо».

Встреча 26-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного коллектива.

«Мне кажется, мы провели достойный матч, создавали моменты, к сожалению, допустили ошибку, которая привела к голу», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Футболист отметил, что «Зениту» чего-то не хватало в завершающей стадии, но сейчас нужно изучить ошибки и двигаться дальше.

После поражения от «Динамо» команда Сергея Семака осталась на вершине турнирной таблицы РПЛ, однако может потерять лидерство, если «Краснодар» в своем матче окажется сильнее «Крыльев Советов».