Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»

28 Апреля 2024 • 22:26 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Константин Тюкавин, автор единственного гола в матче 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», ответил на вопрос о шансах его команды на победу в чемпионате.

- Отлично, когда есть интрига в чемпионской гонке. Какие шансы «Динамо» на чемпионство? Большие, - приводит слова нападающего столичной команды «Чемпионат».

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» прошла в воскресенье, Тюкавин начал матч в стартовом составе и отличился на 77-й минуте.

«Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на три очка, в активе команды Марцела Лички 47 баллов.

В текущем сезоне Тюкавин забил за «Динамо» 15 голов во всех турнирах.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Апреля
23:11
Тюкавин не стал отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб
22:31
Аршавин: «Шансы «Краснодара» на чемпионство сильно повысятся в случае победы над «Крыльями Советов»
22:28
Нино: «Зенит» провёл достойный матч»
22:26
Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»
22:25
Личка: «Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке»
22:17
Личка: «Один победный гол даёт нам маленький шанс вмешаться в борьбу за чемпионство»
22:15
Александр Мостовой: «Посмотрим, готов ли «Краснодар» стать чемпионом»
22:13
Скопинцев ответил, рад ли он, что зимой не перешёл в «Зенит»
22:12
Щербаченко: «В «Зените» слишком доверились бразильцам»
22:07
Сёмин: «Команды стали играть на пределе своих возможностей и отбирать очки у «Зенита»
22:04
В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта с Шуниным
21:59
Семак: «Вышедшие игроки не усилили атакующий потенциал нашей команды»
21:56
Медведев ответил, уходит ли чемпионство от «Зенита»
21:55
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на титул РПЛ
21:50
Гафин: «Место Лички в «Динамо» никогда не шаталось»
21:48
Гафин: «Команда - молодцы! Собрались после того, как многие нас похоронили»
21:47
Тюкавин: «Мяч приклеился, наверное, вчера много сырников съел с вареньем»
21:43
​«Динамо» забивает уже 14 матчей кряду - до клубного рекорда осталось совсем немного
21:39
Тюкавин стал третьим игроком в XXI веке, забившим «Зениту» три гола за сезон в РПЛ 1
21:36
Александр Медведев - о ситуации в «Зените»: «Сейчас поговорим» 1
21:33
Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после победы над «Зенитом»
21:26
«Динамо» впервые в истории оба раза обыграло «Зенит» в рамках одного сезона РПЛ 1
21:18
«Зенит» впервые за пять лет не забил в двух матчах подряд 4
21:18
«Краснодар» в понедельник станет лидером РПЛ при одном условии
21:10
«Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место 12
21:04
Тюкавин забил в пятом матче подряд
20:56
Тюкавин открыл счёт в матче «Динамо» - «Зенит» 1
20:54
«Зенит» потерял Караваева в матче с «Динамо»
19:01
Аршавин: «Чемпионская гонка никуда не делась»
18:45
«Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 6
18:40
Семак исключил недонастрой в матче с «Рубином» 2
18:28
Личка объяснил отсутствие в составе Бителло
18:03
«Динамо» и «Зенит» объявили составы на очный матч РПЛ 1
16:21
Губерниев: «Зенит» остаётся главным претендентом на золото»
15:05
Новиков: «Если «Динамо» победит «Зенит», то мы увидим захватывающую борьбу за титул»
14:52
Варфоломеев: «Поражение от «Рубина» должно разозлить «Зенит»
14:39
Пименов: «Матч с «Динамо» определяющий для «Зенита»
14:32
Дьяков — о матче «Динамо» - «Зенит»: «Шансы на победу равны»
14:05
Габулов: «Динамо» всё ещё в чемпионской гонке»
13:50
Радченко: «В матче «Динамо» — «Зенит» ничья не устроит ни одну из команд»
13:12
Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»
12:00
Бразильцы стали проблемой для «Зенита»: контролирует ли ситуацию Семак 4
11:30
Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо»
11:01
Кобелев: «Зенит» вышел на матч с «Рубином» не мобилизованным»
10:30
«Динамо» против «Зенита»: Кого Личка и Семак отрядят в старт на матч 26-го тура РПЛ
10:15
Кобелев: «Футболисты за такие деньги сами должны настраиваться, может, в туалет ещё отвести?»
02:11
Динамо - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
23:23
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:27
Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»
21:53
Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»
19:16
Ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля 2024
19:12
Тарханов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом»
17:33
Личка: «Если хотим участвовать в гонке за чемпионство, должны побеждать «Зенит»
15:41
Степашин оценил Тюкавина
14:54
Петрушин: «По уровню мастерства «Динамо» и «Зенит» примерно равны»
14:09
Скопинцев: «Ситуация в «Динамо» улучшилась и мы снова стали побеждать»
13:59
Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»
01:16
Интересная ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
19:14
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля
15:45
Семак высказался о кадровой ситуации перед игрой с «Динамо»
15:26
Терёхин: «Если «Динамо» выигрывает у «Зенита», то команда в чемпионской гонке»
13:28
Семак: «Динамо» было и остаётся одним из претендентов на первое место
00:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Зенит чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
21:46
Деменко считает, что у «Зенита» могут начаться проблемы: «Семак это чувствует»
16:53
Личка: «Думаю, что Смолову больше нравится играть нападающего»
13:49
Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»
12:40
Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
10:00
Мор назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
09:47
Кобелев: «Здорово, что в чемпионате России сохраняется интрига»
09:17
Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»
24 Апреля
18:34
Силкин рассказал, при каком условии «Динамо» может бороться за медали в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3
2
2.21 3.75 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
1
0
3.40 3.65 1.98
Видео
94 мин
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3
0
3.35 3.35 2.12
Видео
29.04.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
2.70 3.50 2.41
Видео
29.04.24 в 15:15
Рубин Рубин
Урал Урал
2.95 2.90 2.50
Видео
29.04.24 в 17:30
Сочи Сочи
Факел Факел
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
23:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Не могу понять, почему Пиняев так редко бьёт с левой
23:11 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила второй мяч в ворота ЦСКА
23:11 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин не стал отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб
23:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Спартак» не разделяет по важности чемпионат и Кубок
23:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков – о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Для меня удивление такой крупный счёт»
22:49 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» повела в матче с ЦСКА, забив с пенальти
22:45 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» впервые за 26 лет забила ЦСКА
22:38 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников считает, что Слишкович хочет стать главным тренером «Спартака»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Шансы «Краснодара» на чемпионство сильно повысятся в случае победы над «Крыльями Советов»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Нино: «Зенит» провёл достойный матч»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Шунин ответил, может ли летом завершить карьеру
22:18 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Локомотив» выглядел лучше «Спартака»
Все новости
Рекомендуем