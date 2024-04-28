Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»

Константин Тюкавин, автор единственного гола в матче 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», ответил на вопрос о шансах его команды на победу в чемпионате.

- Отлично, когда есть интрига в чемпионской гонке. Какие шансы «Динамо» на чемпионство? Большие, - приводит слова нападающего столичной команды «Чемпионат».

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» прошла в воскресенье, Тюкавин начал матч в стартовом составе и отличился на 77-й минуте.

«Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на три очка, в активе команды Марцела Лички 47 баллов.

В текущем сезоне Тюкавин забил за «Динамо» 15 голов во всех турнирах.