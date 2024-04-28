Личка: «Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Вы главное сказали, про то, что вернулись в борьбу за чемпионство. Было много публикаций, что всё, «Динамо» отстает и уже борется только за тройку. Наверное, это вас тоже подстегивало, по-хорошему?

- Нет, надо честно сказать, это не в наших руках. Надо, чтобы соперник где-то терял и проигрывал. Я думаю, нам будет сложно, но мы еще боремся за кубок. В среду у нас сложная игра, дерби со «Спартаком», поэтому я не хочу думать, что мы можем в чемпионате бороться за чемпионство. Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке. Так скажу.

- Именно по этой причине Бителло только во втором тайме появился?

- Так, как я сказал, да. Чуть-чуть я чувствовал в последнем матче, что у него уже не так ноги бегают. Я ему дал сегодня отдохнуть. Знал и был уверен, что включу его на 20-30 минут, чтобы был вроде тренировочный процесс. И он может быть готов к игре со «Спартаком».

- Ваша команда готова сыграть так же закрыто с ожиданием одного шанса и со «Спартаком»?

- Я думаю, что там будет чуть другая игра, потому что с уважением к «Спартаку», клубу и болельщикам, «Зенит» - это другая команда, с другим техническим и индивидуальным уровнем, лучше нас и «Спартака». Я думаю, может быть игра, как прошлая. Но я уверен, что «Спартак» также будет стараться играть вперед и не будет ждать, а мы будем стараться играть в свой футбол.

- Вас устроит, если все оставшиеся матчи сезона выиграете со счетом 1:0?

- Отлично. Для меня отлично.