Тимур Сулейманов: «Локомотив» выглядел лучше «Спартака»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о поражении в столичном дерби со «Спартаком».

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.

«Мы выглядели лучше «Спартака», они просто тянули время. Мы после 1:1 должны были выигрывать», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах в составе «Локомотива», забил семь мячей и записал на свой счет один голевой пас.

На данный момент «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Михаила Галактионова 41 очко после 26 матчей.