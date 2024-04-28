Личка: «Один победный гол даёт нам маленький шанс вмешаться в борьбу за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Такой матч, может быть, нехарактерный для вас как тренера. Мы привыкли, что «Динамо» чуть более авантюрный футбол показывает. Но мы видели более прагматичное «Динамо». Это так?

- Да, можно сказать. У нас дисциплина, ответственность за игру была больше. К сожалению, могу сказать, что наш первый тайм был пассивным. После двух первых передач мы сразу потеряли мяч и отдали мяч сопернику, можно сказать, игра «Зенита» был под контролем. Честно скажу, что «Зенит» хорошо контролировал игру и использовал свои сильные стороны, фланговую игру, ситуации 3 в 2. Есть умение сделать хороший кросс, Кассьерра вышел, потом пришел Сергеев на 30 минут игры, а ему достаточно пары минут, чтобы забить.

Второй тайм у нас получился получше. Осталась дисциплина, работа, начали бегать вперед за спину, делали разрывы и могли в середине поля больше использовать Карраскаля, например. Потом, когда вышел Бителло, были быстрые выходы вперед. У нас получилось так после стандарта, остались игроки в штрафной, Карраскаль отдал мяч, Фаби Бальбуэна хорошо скинул в створ ворот, а Тюка был там, где надо быть нападающему. Один победный гол дает нам маленький шанс вмешаться в борьбу за чемпионство.

Я думаю, «Зенит» - сильная команда, которой надо пока характер. Это большое футбольное рандеву, «Зенит» всегда умеет выигрывать.