Александр Мостовой: «Посмотрим, готов ли «Краснодар» стать чемпионом»

Игра между «Динамо» и «Зенитом» была скорее ничейной, поэтому победа «бело-голубых» не совсем справедлива. Об этом рассказал «РБ Спорт» экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой.

- «Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом. Теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», - сказал Мостовой.

29 апреля «Краснодар» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов». Начало встречи в 13.00 по московскому времени. В случае успеха подопечные Мурада Мусаева возглавят турнирную таблицу и будут опережать «Зенит» на два очка.