Скопинцев ответил, рад ли он, что зимой не перешёл в «Зенит»

У защитника московского клуба Дмитрия Скопинцева спросили, рад ли он, что минувшей зимой не перешёл в «Зенит».

- Рад ли я, что зимой не оказался в «Зените»? Время покажет, но это не от меня зависит, - цитирует футболиста «бело-голубых» «Чемпионат».

Напомним, в воскресенье «Динамо» в родных стенах одолело «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ и сократило отставание от первого места до трёх баллов.

В январе сообщалось, что «Зенит» хотел подписать Скопинцева после неудачи с трансфером Наиля Тикнизяна, однако сделка сорвалась и Скопинцев остался в «Динамо».

Контракт 26-летнего футболиста с «Динамо» действует до 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в три миллиона евро.