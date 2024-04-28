Щербаченко: «В «Зените» слишком доверились бразильцам»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал минимальное поражение «Зенита» от московского «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

- Когда рассуждали, будет ли критическим для борьбы за чемпионство отрыв в четыре очка, если «Зенит» выиграет в Краснодаре, я сказал, что не будет. Потому что никто в чемпионате не играет с запасом, в том числе и «Зенит». Запас – это когда команда может собраться и перевернуть ход важного матча в свою пользу, несмотря на то что соперник повёл в счёте, невзирая на погодные условия и так далее.

В «Зените» слишком доверились бразильцам, их классу и индивидуальным возможностям. На матчи с «Рубином» и «Динамо» у питерцев пришёлся спад. Цельная командная игра у них сегодня не просматривается. «Зенит» перехвалили в прессе и заранее назначили чемпионом. Но теперь, когда каждое очко снова на вес золота, он может собраться. То, что «Зенит» проиграл «Динамо», не значит, что он не станет чемпионом, – сказал Щербаченко.

Завтра «Зенит» потеряет первое место, если «Краснодар» выиграет в гостях у «Крыльев Советов».