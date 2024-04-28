Бушманов: «Даже у «Зенита» нет такой длиной скамейки, как у «Спартака»

Скамейка московского «Спартака» длиннее и качественнее, чем у других клубов РПЛ. Таким мнением поделился с Metaratings.ru экс-защитник «красно-белых» Евгений Бушманов.

«У команды самая длинная обойма в лиге. Думаю, даже у «Зенита» нет такой длинной скамейки. У «Спартака» же практически два равноценных состава», - приводит портал слова ветерана.

После победы над «Локомотивом» со счётом 3:2 «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. Команда Владимира Слишковича на пять очков отстаёт от замыкающего тройку «Динамо», которое в 26-м туре обыграло лидирующий «Зенит».