Сёмин: «Команды стали играть на пределе своих возможностей и отбирать очки у «Зенита»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался после поражения «Зенита» от «Динамо» (0:1) в 26-м туре чемпионата России.

Данное поражение стало для «Зенита» вторым подряд в рамках РПЛ.

«Это нормальная ситуация. Другие команды стали бороться с «Зенитом», играть на пределе своих возможностей и отбирать очки. Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Зенит» является лидером РПЛ, имея в копилке 50 очков. Вторым в таблице идет «Краснодар», у которого 49 очков и игра в запасе. Замыкает тройку «Динамо» (47 баллов).

Отметим, что если «Краснодар» в своем матче 26-го тура одолеет на выезде «Крылья Советов», то возглавит РПЛ.