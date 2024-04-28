В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта с Шуниным

Дмитрий Гафин ответил на вопрос, будет ли с вратарём «Динамо» Антоном Шуниным подписано новое соглашение.

В воскресенье «бело-голубые» в родных стенах оказались сильнее «Зенита», встреча завершилась со счётом 1:0. Шунин начал матч в стартовом составе и сохранил свои ворота «сухими».

- Мы коммуницируем с Шуниным насчёт контракта. Всё будет хорошо, - цитирует руководителя «Динамо» «Чемпионат».

Отметим, что Шунин на протяжении всей карьеры выступает за «Динамо», его текущий контракт со столичной командой истекает 30 июня этого года. В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл в РПЛ 15 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Благодаря сегодняшней победе над «Зенитом» «Динамо» сократило отставание от первого места до трёх очков.