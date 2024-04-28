Семак: «Вышедшие игроки не усилили атакующий потенциал нашей команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Проиграли, но инициатива была на стороне «Зенита» и владение мячом. Как вообще такие матчи оцениваются? Потому что казалось, что все неплохо. Пропустили и отыграться уже не получилось.

- Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать, конечно. Что в прошлом матче, что в этом матче владение, инициатива, моменты, подходы - они не конвертировались в голевые моменты и забитые мячи. Что касается пропущенных - это футбол, так бывает иногда. Кому-то везет, кому-то не везет.

- Сегодня можно сказать, что «Динамо» основательно подготовилось к «Зениту» и не позволило это сделать? Потому что «Динамо» было не традиционное, к которому мы привыкли в исполнении Лички.

- Я не думаю, что не традиционное. Команда играет так, как позволяет соперник. Сегодня мы контролировали мяч неплохо. Что касается инициативы, у «Динамо» ее не было, они старались играть на контратаках, используя ошибки, что мы допускали в развитии атаки. Так складывалась игра. Я думаю, что вряд ли такая подготовка была на наш матч.

- После первого тайма что хотелось перестроить?

- Естественно, больше моментов, что касается контроля. Хотелось, чтобы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены, которые состоятся, люди могут обострить и забить.

- Можно сказать, что сегодня замены не сыграли?

- Я думаю, да, что касается атакующих действий вряд ли стали играть острее. Мы, выпуская игроков на замену, хотелось не просто продолжать так же играть, но усилить игру. Для этого есть замены, за исключением вынужденных, как в случае с Караваевым. Конечно, вышедшие игроки не усилили атакующий потенциал нашей команды.

- Два поражения подряд. Как вы эту ситуацию оцениваете? Потому что не скажешь, что «Зенит» в игровом кризисе, он играет хорошо, но при этом два поражения. Как описать это с точки зрения психологии? Что надо сделать, чтобы быстро улетучилось?

- Такого не бывает, чтобы что-то быстро улетучилось. Начало весенней части где-то у «Краснодара» были определенные матчи, где они теряли очки, потом «Динамо», теперь наша очередь. И мы уже будем, возможно, в роли догоняющих. Мы пока в борьбе, это самое главное у нас есть шансы, будем биться до последнего. Нужно работать, только так. Здесь никакие слова не помогут, только через терпение и труд будут забитые мячи, и удача будет на нашей стороне.