Медведев ответил, уходит ли чемпионство от «Зенита»

Александр Медведев, председатель правления петербургского клуба, ответил на вопрос о борьбе за золотые медали в текущем сезоне.

В воскресенье команда Сергея Семака в 26-м туре Премьер-лиги на выезде уступила «Динамо» со счётом 0:1 и завтра может лишиться лидерства – это произойдёт в случае победы «Краснодара» над «Крыльями Советов».

- Чемпионство уходит? Приходит, - приводит слова Медведева «Чемпионат».

В активе «Зенита» после 26 проведённых матчей в РПЛ 50 баллов, у идущего вторым «Краснодара» на одно очко меньше, а замыкает тройку лидеров «Динамо» с 47 очками в копилке.