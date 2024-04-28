Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на титул РПЛ

Суперкомпьютер Opta пересчитал шансы команд на завоевание чемпионского титула Российской премьер-лиги. Так, шансы «Зенита» на оформление шестого подряд чемпионства снизились на 20%. При этом питерцы остаются фаворитами в этой борьбе – их шансы завоевать титул составляют 55,2%.

Шансы «Краснодара» стать чемпионом России впервые в истории составляют 38,6%. А вот шансы «Динамо» оцениваются всего лишь в 6,1%.

На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Зенит» (50 очков в 26 матчах). Вторым идёт «Краснодар» (49 очков в 25 матчах), а тройку замыкает «Динамо» (47 очков в 26 матчах).