Гафин: «Место Лички в «Динамо» никогда не шаталось»

В «Динамо» не рассматривали вариант с увольнением главного тренера Марцела Лички, сообщил Дмитрий Гафин, председатель совета директором столичного клуба.

Напомним, 28 апреля «бело-голубые» на своём поле взяла верх над «Зенитом», автором единственного мяча стал Константин Тюкавин.

- Место Марцела никогда не шаталось. Мы, как вы успели заметить, не сторонники принимать невзвешенные решения. Мы неоднократно заявляли, что доверяем нашему тренеру и тренерскому штабу, - цитирует Гафина «Чемпионат».

В активе «бело-голубых» 47 очков и третье место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до трёх очков.

Отметим, что завтра лидером РПЛ может стать другая команда – «Краснодару» для этого нужно на выезде победить «Крылья Советов».