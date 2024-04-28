«Динамо» рано списывать со счетов в борьбе за чемпионский титул. Таким мнением поделился глава совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин.

«Команда - молодцы! Собрались после того, как многие нас похоронили, и выдали победный отрезок, который промежуточно завершился хорошей и плотной игрой с отличным результатом», - цитирует Гафина «Чемпионат».

Таким образом руководитель клуба прокомментировал победу команды над питерским «Зенитом» в Москве (1:0). За четыре тура до конца чемпионата России «Динамо» замыкает тройку лидеров, отставая на два очка от «Краснодара» и на три - от «Зенита», однако у «быков» есть одна игра в запасе.