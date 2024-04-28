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Гафин назвал задачу «Динамо» в РПЛ

28 Апреля 2024 • 21:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о задачах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Ставим задачу попасть в тройку, но у нас амбициозная команда, поэтому максимальные цели», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

В матче 26-го тура чемпионата России «Динамо» одолело на своем поле «Зенит» (1:0) и сократило отставание от лидера до трех очков. Сейчас «бело-голубые» идут на третьей позиции, набрав 47 баллов.

В следующем туре РПЛ подопечные Марцела Лички примут у себя дома «Сочи».  Встреча между командами пройдет 5 мая, начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин

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