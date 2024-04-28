Тюкавин: «Мяч приклеился, наверное, вчера много сырников съел с вареньем»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Зенит» Константин Тюкавин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Очень тяжелый матч. Мы очень хорошо сегодня сыграли в обороне целой командой. Я посвящаю этот приз целой команде, не только мне.

- Ты знаешь, сколько очков до «Зенита» у «Динамо» сейчас?

- Четыре? Три? Где-то так. Честно, не смотрел.

- Три очка, расстояние одной победы. Какой по счету гол в чемпионате у тебя?

- Не знаю. 13-й?

- А подряд сколько матчей?

- 4.

- 5, если брать и Кубок. Прокомментируй гол, который ты забил.

- Карра подал, Фаби скидывал мяч, я думал, что выбьет Нино или Эракович, кто там был. Но мяч приклеился, наверное, вчера много сырников съел с вареньем. И ударил мимо вратаря.

- Тяжело давались моменты по этому матчу. Как все-таки изловчились создать?

- Как-то вот получилось, создали моменты и забили. Тяжелый матч, тут не бывает много моментов. Главное - создать и забить.

- В первом тайме без голевых моментов у «Динамо». До 70% владения «Зенита» доходил. Насколько было тяжело играть в таком режиме в первом тайме?

- Конечно, тяжело. Затратили много сил на оборону. «Зенит» контролировал весь первый тайм, мы только старались выбегать. Из этого ничего не получалось. Хорошо, что вытерпели в первом тайме и не пропустили. Вышли на второй тайм, хорошо сыграли.

- Что поменялось после перерыва? Будто бы стали поувереннее, стало посвободнее.

- Ничего не поменялось, играли, как играли. Наверное, добавили чуть в агрессии.

- Кажется, с выходом Бителло вы стали опаснее, начали проходить комбинации.

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- Замены должны помогать, поэтому Бителло - молодец, усилил.

- Он вышел на место «десятки», а не на фланг. В чем был замысел?

- Если честно, не знаю, я был на поле, что говорил Марцел, не слышал.