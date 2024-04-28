​«Динамо» забивает уже 14 матчей кряду - до клубного рекорда осталось совсем немного

В двадцать шестом туре российского чемпионата успех празднует «Динамо» - московский клуб обыграл питерский «Зенит» благодаря голу Константина Тюкавина, забрав три очка. Московский клуб забивает уже в четырнадцати матчах кряду, приближаясь к своей рекордной серии. В 2013 году клуб забивал в шестнадцати матчах кряду в российском чемпионате.

Следует отметить, что забить в следующих матчах, дабы сравняться с клубным рекордом, динамовцам там будет не так и сложно - им предстоят матчи с «Сочи» и «Балтикой», после чего можно будет установить новый рекорд в игре с самарскими «Крыльями Советов». Свой последний матч в чемпионате «Динамо» сыграет против «Краснодара».