Тюкавин стал третьим игроком в XXI веке, забившим «Зениту» три гола за сезон в РПЛ

В воскресенье, 28 апреля, «Динамо» одолело у себя дома «Зенит» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал форвард Константин Тюкавин.

Отметим, что в матче первого круга Тюкавину удалось дважды поразить ворота «Зенита» (3:2).

Как сообщает телеграм-канал «Opta Sports», Тюкавин стал лишь третьим футболистом в XXI веке, которому за один сезон удалось минимум три раза отличиться в матче с «Зенитом». Ранее столько «сине-бело-голубым» забивали только Ласина Траоре («Кубань», три гола в сезоне-2011/12) и Юра Мовсисян («Спартак», четыре гола в сезоне-2013/14).

Всего на счету Тюкавина в нынешней кампании 13 голов и девять ассистов в 26 играх РПЛ.

Тюкавин забил в пятом матче подряд