Александр Медведев - о ситуации в «Зените»: «Сейчас поговорим»

Причины происходящего в питерском «Зените» будут разобраны внутри клуба. Разговор с футболистами анонсировал председатель правления клуба с берегов Невы Александр Медведев.

«Что с командой? Сейчас поговорим с игроками», - цитирует Медведева Sport24.ru.

В 26-м туре РПЛ петербургский клуб потерпел поражение в Москве от столичного «Динамо», которое стало для него вторым подряд. Также второй матч «Зенит» уходит с поля без забитых мячей.

Пока команда Сергея Семака осталась во главе турнирной таблицы, однако в случае завтрашней победы «Краснодара» над «Крыльями Советов» она опустится на второе место.