Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после победы над «Зенитом»

Нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после матча с «Зенитом».

Напомним, встреча 26-го тура чемпионата России прошла в воскресенье на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, Тюкавин стал автором единственного гола.

- С победой, динамовцы! Спасибо за вашу поддержку, вы сегодня молодцы! – сказал футболист, слова которого приводятся в социальных сетях «Динамо».

Отметим, Тюкавин забивает в пяти матчах подряд. Всего в этом сезоне на счету нападающего 15 голов и девять ассистов на партнёров.

«Динамо» набрало 47 очков и сократило отставание от «Краснодара» до двух баллов, при этом у «быков» есть игра в запасе.