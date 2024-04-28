Игнашевич: «Времени на восстановление больше, чем у соперника, жаловаться не будем»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Как оцениваете подготовку команды к предстоящему поединку?

- Всё нормально, приехали, восстановились, времени на восстановление больше, чем у соперника. Поэтому жаловаться не будем.

- Готовы полностью, считаете?

- Да, ребята в хорошем состоянии.

- Если убрать те матчи с «армейцами», которые были сыграны весной, это всё-таки Кубок, в чем сегодня нужно быть лучше соперника, чтобы достичь необходимого результата?

- Мы в первую очередь сейчас не смотрим в турнирную таблицу, потому что нет никакого смысла. Не можем повлиять на эти вещи. А повлиять можем на свою игру. Думаем сегодня о себе и своих болельщиках. Очень важно болельщикам подарить хорошее настроение сегодня после матча. Поэтому нас беспокоит своя игра, а не игра соперника.

- В линии атаки наблюдается определенный кадровый дефицит. Кузбмин пропускает сегодняшний матч, а Фамейе не готов. Если нужно будет атаку усилить, кем это сделать, учитывая такой резерв?

- Резерв у нас хороший, всё увидите.