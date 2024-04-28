«Балтика» потеряла Фамейе до конца сезона

Форвард «Балтики» Джоэль Фамейе выбыл до конца сезона. Соответствующее заявление опубликовала клубная пресс-служба.

«Джоэль Фамейе на заключительном этапе реабилитации получил повреждение латерального мениска. Нападающий выбыл до конца сезона», - говорится в нём.

Отметим, что футболист не смог доиграть до конца встречу 22-го тура против «Пари НН». Ранее руководство и тренерский штаб калининградцев уверяли, что игрок может вернуться в строй в ближайшее время, однако теперь очевидно, что сезон для него закончен.

В 18 матчах сезона-2023/2024 Фамейе четырежды огорчил вратарей соперников.