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«Балтика» потеряла Фамейе до конца сезона

28 Апреля 2024 • 21:27 Комментировать
Балтика
0:0
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.25 2 2.40
1-й тайм

Форвард «Балтики» Джоэль Фамейе выбыл до конца сезона. Соответствующее заявление опубликовала клубная пресс-служба.

«Джоэль Фамейе на заключительном этапе реабилитации получил повреждение латерального мениска. Нападающий выбыл до конца сезона», - говорится в нём.

Отметим, что футболист не смог доиграть до конца встречу 22-го тура против «Пари НН». Ранее руководство и тренерский штаб калининградцев уверяли, что игрок может вернуться в строй в ближайшее время, однако теперь очевидно, что сезон для него закончен.

В 18 матчах сезона-2023/2024 Фамейе четырежды огорчил вратарей соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
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