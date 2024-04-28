«Динамо» впервые в истории оба раза обыграло «Зенит» в рамках одного сезона РПЛ

Сегодня, 28 апреля, «Динамо» встречалось на своём поле с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.

Игра между командами завершилась победой «бело-голубых» с минимальным счетом 1:0. Напомним, в рамках первого круга РПЛ «Динамо» одолело «Зенит» со счетом 3:2.

Таким образом, столичный клуб выиграл оба матча у «Зенита» в рамках одного сезона РПЛ, что случилось впервые в истории. Отметим, что для «сине-бело-голубых» поражение в минувшей встрече стало вторым подряд в чемпионате России.

На данный момент «Зенит» остается на вершине турнирной таблицы РПЛ, но может упустить лидерство в случае победы «Краснодара» над «Крыльями Советов».